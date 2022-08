Kudus weigert te trainen en wil naar Everton

Bij Rondo gaf Alfred Schreuder maandagavond aan teleurgesteld te zijn in de clubleiding, omdat Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar accepteerden dat Antony niet trainde. Precies waar Schreuder bang voor was, gebeurt nu. Andere spelers denken dat staken de manier is om een vertrek te forceren.

Eerder al stond Lisandro Martinez in de Johan Cruijff ArenA al neus aan neus met Hamstra om zijn transfer naar Manchester United te laten slagen. Hamstra kreeg van Martinez te horen dat hij ’fucking nobody’ is en daar alleen zit vanwege het gedwongen vertrek van Marc Overmars. Enkele dagen later was de deal rond. Kudus hoopt – waarschijnlijk vergeefs – nu ook dat muiten helpt.

Ocampos

Inmiddels is duidelijk dat de raad van commissarissen ook niet instemt met een transfersom van 15 miljoen euro voor Lucas Ocampos. De commissarissen geven Hamstra en Huntelaar wel toestemming om een huurdeal te sluiten. Dat zou Sevilla helpen om binnen de Spaanse financiële regelgeving Andnan Januzaj wel in te schrijven. Of Ocampos en Sevilla open staan voor een verhuur is niet bekend.

Bekijk ook: Ajax klopt weer aan bij Ziyech

Bekijk ook: UPDATE rvc Ajax stemt ook niet in met 15 miljoen euro voor Ocampos