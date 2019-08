Spa speciaal voor Max en ’Schumi’

Max Verstappen arriveert boven op de heuvel bij Eau Rouge. Ⓒ AFP

SPA-FRANCORCHAMPS - De zomerstop is voorbij, het Formule 1-circus strijkt voor de dertiende race van het seizoen neer in België. Voor veel coureurs is het klassieke, lange circuit van Spa-Francorchamps een van de pareltjes op de kalender. Max Verstappen, zoon van een Belgische moeder en Nederlandse vader, noemt het zelfs zijn favoriete circuit dankzij onder meer de legendarische bocht Eau Rouge. Aan de vooravond van de door Nederlanders drukbezochte Grand Prix nog even een greep uit het verleden.