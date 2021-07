Hockeyers Den Bosch shoppen vrolijk verder en halen Duitse Tokio-ganger

Kaufmann, die ook is opgenomen in de Duitse selectie voor Tokio, wordt bij Den Bosch herenigd met hoofdcoach Eric Verboom, met wie hij ook samenwerkt bij de nationale ploeg van Duitsland. Verboom is assistent-trainer bij de nummer zes van de wereld, maar reist niet mee naar Japan.

PLAY-OFFS

Kaufmann is na de Australiër Dylan Wotherspoon en de Oostenrijker Fabian Unterkircher de derde buienlandse aanwinst voor Den Bosch, dat afgelopen seizoen in de halve finale van de play-offs werd uitgeschakeld door de latere landskampioen Bloemendaal.

De Argentijn Maico Casella (links) speelt komend seizoen voor Tilburg, de Spanjaard Albert Beltran (rechts) valt te bewonderen bij HCKZ.

De tweevoudig landskampioen haalde ook versterkingen uit eigen land: Jaïr van der Horst (Tilburg), Ruben Versteeg (Klein Zwitserland) en de talentvolle doelman Flip Wijsman (Almere).

BUITENLANDSE INVASIE

Het is in de hoofdklasse gebruikelijk dat buitenlandse topspelers in een post-olympisch jaar massaal kiezen voor een avontuur in de Nederlandse hoofdklasse, die wordt gezien als de sterkste competitie ter wereld.

Zo legde Amsterdam de Aussies Matthew Dawson en Trent Mitton en de Belg Nicolas Poncelet vast en lokte HGC de Britten Oliver Willars, Zachary Wallace, Alan Forsyth, de Canadees Gordon Johnston en de Spanjaard Marc Bolto Gimo naar de Roggewoning.

BLIK AUSSIES

Ook Klein Zwitserland trekt komend seizoen een blik hockeyers van Down Under open: Matthew Swann, Tom Craig en Tim Brand. Daarnaast zullen ook de Zuid-Afrikaan Tim Drummond en de Spanjaard Albert Beltran aan de Klatteweg te bewonderen zijn. Oranje-Rood (Phil Roper, David Ames en Laurens Halfmann) shopte eveneens gretig over de grens, terwijl Tilburg op de Argentijnse tour gaat met Leandro Tolini, Maico Casella en Ladislao Gencarelli.