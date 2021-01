Vitesse treft andere ploeg in topvorm

„Kijkend naar de prestaties in januari van zowel Vitesse als VVV is dit een topwedstrijd. Twee teams die nog ongeslagen zijn dit jaar en die status graag willen behouden”, aldus Vitesse-trainer Thomas Letsch.

De Limburgers hebben bovendien Eredivisie-topscorer Giorgos Giakoumakis in hun gelederen. De Griek trof al zestien maal doel voor VVV. Zo’n topscorer ontbeert Vitesse en de vraag rijst waar de ploeg van Thomas Letsch, die het zo geweldig doet, gestaan zou hebben met een dergelijke topschutter in de gelederen.

Goalgetter

De nummer twee van de Eredivisie heeft drie spitsen die bij toerbeurt scoren en na achttien speelronden ook de topscorerstitel delen. Loïs Openda, Armando Broja en Oussama Darfalou hebben elk zes goals gemaakt en Letsch rouleert met enige regelmaat.

Tegen VVV worden Broja en Darfalou aan de aftrap verwacht. Darfalou speelde vorig seizoen na de winterstop op huurbasis voor VVV en maakte toen drie goals in acht duels. Letsch kan nog steeds over een fitte selectie beschikken. Ook Sondre Tronstad is weer hersteld, maar hij is nog niet klaar om terug te keren in de wedstrijdselectie.