Trainingspartner Rico Verhoeven vermist na duik in zee

Shad Gaspard (links) en Rico Verhoeven poseren voor een foto na een training. Ⓒ Instagram

Voor de kust van Los Angeles is een zoektocht gestart naar de Amerikaanse oud-worstelaar Shad Gaspard. De voormalig WWE-vedette, een superster in eigen land, is niet meer gezien sinds hij zondag tijdens een duik in zee werd gegrepen door een golf.