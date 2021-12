‘Ajax wint veel makkelijker dan wij’

,,Ajax wint niet ogenschijnlijk makkelijk z’n partijen, Ajax wint gewoon makkelijk’’, corrigeerde de coach van de Rotterdammers de vragensteller na de voorlaatste training. Ik zie hetzelfde als jullie, dat ze in Amsterdam een stuk makkelijker aan hun overwinningen komen dan wij. Zij scoren veel meer dan wij en ze krijgen er ook een stuk minder tegen. Statistisch gezien lopen we daar flink in achter en toch is het verschil op de ranglijst slecht één punt’’, aldus Slot.

Donderdagavond keek hij thuis zo’n 25 minuten naar de rivaal in het duel met Willem II. ,,Ik heb gekeken tot 3-0, daarna niet meer. Ik zie dan hoe de eerste goal een afstandsschot is, de tweede komt uit een corner voort, dat zijn lekker goals om te hebben. Bij ons kost het vaak wat meer moeite.’’

‘Ajax gaat niet verliezen’

Daarmee dekt de oefenmeester van Feyenoord zich niet in voor een steeds zwaarder wordend gevecht om de landstitel. Het zijn slechts de harde feiten. ,,Wij moeten zorgen dat we vooral heel dicht bij Ajax blijven. Een ding is zeker, zij gaan niet verliezen. Nou ja, misschien moet ik dat nuanceren. Het lijkt er in elk geval op dat Ajax niet gaat verliezen.’’

Over twee weken staat de confrontatie met de koploper in de eigen Kuip op het programma, maar Slot wil niet nu al met de Klassieker bezig zijn. ,,Ik merk er in de spelersgroep ook niks van. Ik ben natuurlijk niet de hele dag bij de jongens in de buurt, maar bij besprekingen of op het trainingsveld gaat het in elk geval niet over Ajax. Logisch ook, we hebben nog wel een paar belangrijke wedstrijden voor die tijd.’’

Arne Slot Ⓒ Pro Shots

Feyenoord is aan de drukste periode van het seizoen bezig. In exact één maand en een dag (21 november tot en met 22 december) werkt Feyenoord negen wedstrijden af, waaronder twee Europese duels. En juist afgelopen woensdag moesten de Rotterdammers meer kilometers maken dan ze ooit hebben gedaan dit seizoen. Slot onthult de cijfers: 124 kilometer in totaal liepen zijn spelers.

Luis Sinisterra

,,Dat is onder mijn komst nog niet eerder voorgekomen. Het geeft ook aan hoeveel moeite we hadden om de zege over de streep te trekken. We wisten vooraf al dat Heracles een van de fitste ploegen van de Eredivisie is. Dat wordt door deze getallen onderstreept. Al winnen we uiteindelijk niet door het vele lopen alleen, vooral dankzij twee geweldige momenten van Luis Sinisterra.’’

"Als we vandaag een half uur op het veld hebben gestaan is het veel"

Nu de club ook een record-aantal Europese wedstrijden voor de winterstop afwerkt (twaalf in totaal als de ontmoeting met Macabi Haifa donderdag achter de rug is) moet Slot als coach passen en meten als het gaat om trainingsuren. Wonderlijk genoeg staat nagenoeg zijn hele selectie nog stevig overeind, een coronagevalletje als Justin Bijlow buiten beschouwing gelaten. De fitheid is in vergelijking met de afgelopen seizoenen ongekend groot, terwijl er onder de huidige coach heel intensief wordt getraind. Nu is Feyenoord wel in een soort Engels ritme beland. Veel spelen en weinig trainen.

Slot: ,,Als we vandaag een half uur op het veld hebben gestaan is het veel. Het gaat nu vooral om frisheid. Ik kijk ook waar ik de spelers nu een extra vrije dag kan geen. Dat is met ons programma vreselijk lastig.’’

Plezier in spel

De belangrijkste factor waarom de Feyenoorders het volhouden en, zoals tegen Heracles, met elkaar 124 kilometer kunnen afleggen is het plezier dat ze hebben in de huidige speelstijl. Slot: ,,Als je voetbal mag spelen zoals wij nu doen, hebben de spelers zin om elke wedstrijd alles te geven en elke dag te trainen. Ik ben nu ook vooral bezig om te kijken hoe ze dat plezier kunnen houden.’’

Justin Bijlow Ⓒ Pro Shots

Dertig jaar geleden had elke club een hoofdtrainer, een assistent en een masseur. Nu zit er een peloton aan specialisten en wetenschappers bij, die allemaal werken met data uit hartslagmeters en computers die de loopbewegingen en sprints registereren. Slot beweert dat hij zich tijdens wedstrijden daar niet mee bezighoudt. ,,Ik ga dan op mijn gevoel af. Ik heb nog nooit iemand gewisseld, ook bij AZ niet, omdat die volgens de data in het rood zat. Spelers kunnen altijd nog wel wat exra’s geven.’’

Bijlow vraagteken

Justin Bijlow blijft voor de wedstrijd tegen Fortuna, komende zondag in De Kuip (16.45 uur) een vraagteken. De doelman traint zaterdag voor het eerst weer mee met de groep en dan zal worden gemonitord hoe hij daarop reageert. Slot: ,,Justin heeft klachten gehad en die waren niet meteen weg. Die klachten waren mild maar er moet wel rekening mee worden gehouden. Het gaat nu behoorlijk goed. Maar het gaat er vooral om hoe iemand herstelt. Het wordt een race tegen de klok, maar dat wist ik aan het begin van de week al.’’