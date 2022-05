Inter weer koploper na zege, Monaco is Marseille voorbij

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Halverwege was het 2-2. Verrassend kwam Empoli al na 4 minuten op voorsprong. Andrea Pinamonti rondde bekwaam af na een voorzet van Szymon Zurkowski. Na bijna een half uur liep de schade voor de thuisclub nog verder op. Kristjan Asllani vergrootte de voorsprong van Empoli.

Bij het herstel werd Inter geholpen door Simone Romagnoli, die in de 40e minuut de bal in eigen doel werkte. Op slag van rust maakte Lautaro Martínez vervolgens gelijk.

Na de hervatting was er een groot offensief van Inter. Martínez zette de favoriet in de rebound op voorsprong, nadat Denzel Dumfries al twee keer dicht bij de 3-2 was geweest. Ver in de extra tijd zorgde Alexis Sánchez nog voor 4-2. Stefan de Vrij en Dumfries waren basisspelers bij Inter.

AC Milan speelt zondag de uitwedstrijd bij Hellas Verona en kan de leiding op de ranglijst weer overnemen.

Juventus

Juventus ging voor de zevende keer dit seizoen onderuit. De club uit Turijn verloor met 2-1 van Genoa. Paulo Dybala had 'Juve' vlak na de rust op voorsprong gezet. De in de winter van AZ overgenomen Albert Gudmundsson maakte vlak voor tijd gelijk. Ver in blessuretijd bezorgde Domenico Criscito Genoa alsnog de winst door een strafschop te benutten.

Matthijs de Ligt bleef bij Juventus op de bank.

Paulo Dybala Ⓒ Pro Shots

Frankrijk

AS Monaco is gestegen naar de tweede plaats in de Franse competitie. De ploeg van coach Philippe Clement won met 2-1 bij Lille OSC, de kampioen van vorig seizoen.

Monaco is door de zege op 65 punten gekomen. Olympique Marseille, dat donderdag door Feyenoord werd uitgeschakeld in de Conference League, heeft ook 65 punten, maar komt zondag nog in actie bij FC Lorient.

Botman (l.) verloor van Boadu Ⓒ Pro Shots

Aurélien Tchouaméni had vlak voor de rust de score gepend voor de bezoekers. Angel Gomes zorgde halverwege de tweede helft voor de gelijkmaker voor Lille, waar Sven Botman de hele wedstrijd speelde. Met Myron Boadu als invaller in de ploeg, pakte Monaco alsnog de winst. Tchouaméni scoorde een kwartier voor tijd opnieuw.