Video: Memphis Depay luistert eerste wedstrijd voor Barcelona op met goal

Trainer Ronald Koeman liet zijn landgenoot in het duel met Girona enkele minuten voor rust invallen. Vlak voor het einde benutte Depay een strafschop. De international kwam vorig seizoen uit voor het Franse Olympique Lyon. Depay is enkele dagen geleden officieel gepresenteerd bij Barcelona.

De Spaanse topclub won met 3-1. Voor Barça scoorden verder Rey Manaj en Gerard Piqué. Samu Saiz was trefzeker voor Girona. „Het is verbazingwekkend om in dit shirt te mogen spelen”, reageerde Depay. „Het waren mijn eerste minuten met de jongens, ze hebben me enorm geholpen bij mijn eerste optreden. Ik heb ervan genoten.” Ook Frenkie de Jong viel in bij Barcelona.

België: Beerschot - Cercle gestaakt wegens regen

In de eerste speelronde van de Belgische competitie is de wedstrijd tussen Beerschot en Cercle Brugge gestaakt wegens hevige regen. De omstandigheden waren dusdanig slecht dat de scheidsrechter ook geen mogelijkheid zag het duel nog te hervatten.

Na 55 minuten greep de arbiter in. Op dat moment was het 0-1 voor Cercle Brugge, door een doelpunt van Olivier Deman vlak voor rust. Het is nu aan beide clubs en de organiserende Pro League om een nieuwe datum te vinden.

Bekijk hier de uitslagen, stand en het programma in de Jupiler Pro League