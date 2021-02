Schroef die uit bot stak van Chris Froome vertraagde herstel

Chris Froome Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - Chris Froome heeft voor zijn criticasters misschien zijn leeftijd (35) niet mee. Vooral zijn moeizame terugkeer nadat hij lange tijd revalideerde van zijn horrorcrash - in de Dauphiné van 2019 - werkt niet in zijn voordeel. Er was sprake van tegenslag in het herstelproces, maar dat werd gerepareerd en inmiddels gelooft de viervoudig Tour-winnaar dat hij weer in staat is om met de besten te wedijveren. Getergd als een hongerige neo-prof staat hij zondag aan de start van de UAE-Tour.