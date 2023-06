Wielrenner Gino Mäder (26) overleden na val in Ronde van Zwitserland

„Gino, bedankt voor het licht, de vreugde en de lach die je ons allemaal hebt gebracht, we zullen je missen als rijder en als persoon. Vandaag en elke dag rijden we voor jou, Gino”, laat zijn ploeg Bahrain Victorious weten.

Mäder kwam in de vijfde etappe van de Ronde van Zwitserland samen met de Amerikaan Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) ten val in de afdaling van de Albulapas richting aankomstplaats La Punt. Sheffield zou kampen met kneuzingen en een hersenschudding.

Vrijdagochtend kwam dus het bericht dat Mäder is overleden. „Ondanks de beste inspanningen van het fenomenale personeel in het ziekenhuis van Chur kon Gino deze laatste en grootste uitdaging niet aan en om 11.30 uur namen we afscheid van een van de lichtende krachten van ons team”, schrijft Bahrain Victorious. „Ons hele team is verwoest door dit tragische ongeval en onze gedachten en gebeden zijn bij Gino’s familie en dierbaren in deze ongelooflijk moeilijke tijd.”

Bekijk de tweet waarin het overlijden van Mäder bekend wordt gemaakt

"Extreem getalenteerde wielrenner"

Directeur Milan Erzen is kapot van het verlies van Mäder. „Zijn talent, toewijding en enthousiasme waren een inspiratie voor ons allemaal. Hij was niet alleen een extreem getalenteerde wielrenner, maar ook naast de fiets een geweldig mens. We betuigen ons diepste medeleven aan zijn familie en dierbaren, en onze gedachten zijn bij hen in deze moeilijke tijd. Bahrain Victorious zal ter ere van hem racen en zijn nagedachtenis bewaren op elke weg waarop we racen. We zijn vastbesloten om de geest en passie van Gino te laten zien, en hij zal altijd een onderdeel van ons team blijven.”

De organisatie van de Ronde van Zwitserland betuigt ook haar medeleven. „Ons hart is gebroken. Gino je was een buitengewone renner en geweldig persoon. Je was altijd vrolijk. Veel sterkte voor de familie.”