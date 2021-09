Live Eredivisie: Ajax leidt tegen FC Groningen

Ajax

Ajax begint om 18.45 uur met Jurriën Timber in de ploeg aan de thuiswedstrijd tegen FC Groningen. De verdediger zou woensdag ook starten tegen Fortuna Sittard, maar haakte in de warming-up ziek af en werd in de basis vervangen door Perr Schuurs. De overige tien basisspelers van Ajax begonnen woensdag ook in Limburg (0-5).

Davy Klaassen en Devyne Rensch keren terug in de selectie van Ajax. Zij zijn weer fit, maar beginnen op de bank. Maarten Stekelenburg is nog onvoldoende hersteld van een liesblessure om het doel van Ajax te verdedigen.

Opstelling Ajax: Pasveer; Mazraoui, Timber, Martínez en Blind; Álvarez, Berghuis en Gravenberch; Antony, Haller en Tadic.

Om 18.45 uur nemen ook Vitesse en Fortuna Sittard het tegen elkaar op.

Feyenoord

De zaterdag wordt om 21.00 uur afgesloten met het duel tussen Feyenoord en NEC. Met 12 punten uit vijf wedstrijden staan de Rotterdammers op de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Slot boekte vorige week een overtuigende zege (0-4) in de topper tegen PSV. Feyenoord heeft met een wedstrijd minder gespeeld vier punten achterstand op koploper Ajax.

Om 21.00 uur staat er ook nog een tweede wedstrijd op het programma. FC Utrecht ontvangt in eigen huis NEC.

PSV

Eerder op de zaterdagavond ging PSV onderuit op bezoek bij Willem II. Een eigen goal van Zahavi en een blunder van PSV-goalie Drommel deden de Eindhovenaren uiteindelijk de das om. Willem II stapte met een 2-1 overwinning van het veld.

Programma

Zaterdag

16.30 uur: Willem II - PSV 2-1

Willem II - PSV 2-1 18.45 uur: Ajax - FC Groningen

Ajax - FC Groningen 18.45 uur: Vitesse - Fortuna Sittard

Vitesse - Fortuna Sittard 21.00 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle

FC Utrecht - PEC Zwolle 21.00 uur: Feyenoord - NEC

Zondag