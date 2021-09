Live Eredivisie: Feyenoord in tweede helft moet ’opnieuw beginnen’ tegen NEC

Premium Voetbal

PSV-trainer Roger Schmidt: ‘Dat je zo verliest is het brute in het voetbal’

Willem II is tot zijn eigen verbazing de nieuwe nummer twee van de Eredivisie. Daar was in de rechtstreekse confrontatie met PSV maar weinig voor nodig. De Tilburgers hadden aan één doelpoging genoeg voor twee treffers om de winst te pakken in de Brabantse derby: 2-1.