Live Eredivisie: Heracles-RKC

Heracles - RKC

Het voetbalweekeinde wordt om 16.45 uur afgesloten met de wedstrijd Heracles Almelo tegen RKC Waalwijk.

Cambuur

Sparta Rotterdam en SC Cambuur openden om 12.15 uur de voetbalzondag. De Rotterdammers waren al acht thuisduels op rij ongeslagen en hoopten die reeks tegen de Friezen voort te zetten. Dat kwam bedrogen uit: SC Cambuur won afgetekend met 4-0.

AZ

AZ heeft enige frustratie over een mislukte competitiestart van zich afgespeeld. De ploeg uit Alkmaar won de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles met 5-0.

Heerenveen-Twente

FC Twente is bezig aan een prima reeks in de Eredivisie en rekent af met de ene na de andere concurrent in de strijd om Europees voetbal. Na FC Utrecht, Vitesse en AZ moest ook SC Heerenveen eraan geloven (2-3) tegen de ploeg van trainer Ron Jans, die nu de begeerde vier op een rij binnen heeft.

Feyenoord

Feyenoord boekte in De Kuip een zwaarbevochten overwinning op NEC. De ploeg van trainer Arne Slot verspeelde een vroege voorsprong van 2-0, kwam een kwartier voor tijd met 3-2 achter te staan, maar trok de wedstrijd in de laatste 10 minuten alsnog naar zich toe via doelpunten van Guus Til (twee) en invaller Cyriel Dessers: 5-3.

Ajax

Ajax versloeg FC Groningen met 3-0. Edson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui maakten de doelpunten voor de thuisploeg in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Ajax blijft koploper in de Eredivisie, met een voorsprong van 3 punten op Willem II en 4 punten op PSV.

PSV

Eerder op de zaterdagavond ging PSV onderuit op bezoek bij Willem II. Een eigen goal van Zahavi en een blunder van PSV-goalie Drommel deden de Eindhovenaren uiteindelijk de das om. Willem II stapte met een 2-1 overwinning van het veld.

Uitslagen

Zaterdag

16.30 uur: Willem II - PSV 2-1

Willem II - PSV 2-1 18.45 uur: Ajax - FC Groningen 3-0

Ajax - FC Groningen 3-0 18.45 uur: Vitesse - Fortuna Sittard 1-1

Vitesse - Fortuna Sittard 1-1 21.00 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1

FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1 21.00 uur: Feyenoord - NEC 5-3

Programma

Zondag