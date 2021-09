Live Eredivisie: NEC doet droomstart Feyenoord teniet

Voetbal

Ajax-trainer Erik ten Hag geniet met volle teugen, maar heeft één puntje van kritiek

Trainer Erik ten Hag was best tevreden na de winst van Ajax op FC Groningen (3-0). „Ik heb genoten, we hebben uitstekend gespeeld”, zei Ten Hag. „FC Groningen kan heel goed verdedigen en we hebben toch veel kansen gekregen. Ik heb fantastische goals gezien en we hebben niets weggegeven.”