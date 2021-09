Live Eredivisie: Zahavi herstelt eigen goal en kopt gelijkmaker binnen

PSV

Ibrahim Sangaré begint om 16.30 uur met PSV aan de uitwedstrijd tegen Willem II. De middenvelder miste de laatste wedstrijden van zijn ploeg vanwege een blessure. Ook Mario Götze verschijnt aan de aftrap voor de club uit Eindhoven. De Duitser sloeg woensdag het uitduel met Go Ahead Eagles over. Hij raakte zondag licht geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord.

Olivier Boscagli start als centrale verdediger en Ritsu Doan heeft ook weer een basisplaats gekregen van zijn trainer Roger Schmidt, die geen beroep kan doen op de geblesseerde Noni Madueke.

Opstelling PSV: Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli en Max; Sangaré, Van Ginkel en Götze; Doan, Zahavi en Gakpo.

Ajax

Om 18.45 uur is het de beurt aan koploper Ajax. In eigen huis ontvangen de Amsterdammers FC Groningen. Davy Klaassen keert zaterdag terug in de wedstrijdselectie van Ajax. De aanvallende middenvelder is hersteld van een liesblessure die hij begin deze maand opliep bij het Nederlands elftal. FC Groningen kent een moeizame start van het seizoen en stapte in de eerste zes wedstrijden slechts één keer als winnaar van het veld.

Om 18.45 uur nemen ook Vitesse en Fortuna Sittard het tegen elkaar op.

Feyenoord

De zaterdag wordt om 21.00 uur afgesloten met het duel tussen Feyenoord en NEC. Met 12 punten uit vijf wedstrijden staan de Rotterdammers op de vierde plaats in de Eredivisie. De ploeg van Slot boekte vorige week een overtuigende zege (0-4) in de topper tegen PSV. Feyenoord heeft met een wedstrijd minder gespeeld vier punten achterstand op koploper Ajax.

Om 21.00 uur staat er ook nog een tweede wedstrijd op het programma. FC Utrecht ontvangt in eigen huis NEC.

Programma

Zaterdag

16.30 uur: Willem II - PSV

18.45 uur: Ajax - FC Groningen

18.45 uur: Vitesse - Fortuna Sittard

21.00 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle

21.00 uur: Feyenoord - NEC

Zondag

12.15 uur: Sparta Rotterdam - SC Cambuur

14.30 uur: AZ - Go Ahead Eagles

14.30 uur: SC Heerenveen - FC Twente

16.45 uur: Heracles Almelo - RKC Waalwijk