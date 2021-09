Statistieken Eredivisie: Feyenoord en Ajax winnen, PSV onderuit

Feyenoord boekte in De Kuip een zwaarbevochten overwinning op NEC. De ploeg van trainer Arne Slot verspeelde een vroege voorsprong van 2-0, kwam een kwartier voor tijd met 3-2 achter te staan, maar trok de wedstrijd in de laatste 10 minuten alsnog naar zich toe via doelpunten van Guus Til (twee) en invaller Cyriel Dessers: 5-3.

Bekijk ook: Guus Til tilt Feyenoord over dode punt heen in spectaculair voetbalgevecht met NEC

Edson Alvarez wordt gefeliciteerd na zijn doelpunt. Ⓒ ProShots

Ajax

Ajax versloeg FC Groningen met 3-0. Edson Álvarez, Antony en Noussair Mazraoui maakten de doelpunten voor de thuisploeg in de uitverkochte Johan Cruijff ArenA.

Ajax blijft koploper in de Eredivisie, met een voorsprong van 3 punten op Willem II en 4 punten op PSV. Feyenoord kan het verschil zaterdagavond ook terugbrengen tot 4 punten en heeft dan nog een duel minder gespeeld dan Ajax.

Ⓒ ProShots

PSV

Eerder op de zaterdagavond ging PSV onderuit op bezoek bij Willem II. Een eigen goal van Zahavi en een blunder van PSV-goalie Drommel deden de Eindhovenaren uiteindelijk de das om. Willem II stapte met een 2-1 overwinning van het veld.

Bekijk ook: PSV verliest zelfs met logische formatie

Klik hier voor de uitgebreide statistieken van alle duels.

Uitslagen

Zaterdag

16.30 uur: Willem II - PSV 2-1

Willem II - PSV 2-1 18.45 uur: Ajax - FC Groningen 3-0

Ajax - FC Groningen 3-0 18.45 uur: Vitesse - Fortuna Sittard 1-1

Vitesse - Fortuna Sittard 1-1 21.00 uur: FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1

FC Utrecht - PEC Zwolle 5-1 21.00 uur: Feyenoord - NEC 5-3

Bekijk ook: FC Utrecht vergroot toch al gigantische zorgen PEC Zwolle

Bekijk ook: Vitesse wacht na gelijkspel tegen Fortuna Sittard nog steeds op eerste thuiszege

Programma

Zondag