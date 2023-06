Definitief: Tannane naar Qatar: ’We respecteren zijn keuze’

Tannane maakte in 25 competitiewedstrijden zes doelpunten voor NEC, dat in de Eredivisie als twaalfde eindigde. Eerder voetbalde de Marokkaanse middenvelder, die tot dusverre elf keer uitkwam voor zijn land, in Nederland bij sc Heerenveen, Heracles Almelo, FC Utrecht en Vitesse.

„Oussama heeft gebruik gemaakt van een clausule die was opgenomen in zijn contract. Wij respecteren zijn keuze en willen hem bedanken voor het afgelopen seizoen. We hebben allemaal kunnen genieten van zijn creativiteit en acties op het veld”, aldus Carlos Aalbers, technisch directeur van NEC.