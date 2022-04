Pedri schiet Barça naar plek twee La Liga

Ousmane Dembélé zal zich het meest gelukkig hebben geprezen met Pedri, de maker van de winnende goal. Van alle ballen die de Frans international panklaar neerlegde voor zijn teamgenoten, maakte alleen de kleine Spaanse ster er eentje af. En hij moest er nog veruit het meeste werk voor doen, door de bal nog even voor zijn rechterbeen te leggen… Het betekende de perfecte opmaat voor het eerste treffen met Eintracht Frankfurt in de kwartfinale van de Europa League komende week.

De eerste grote kans op aangeven van Dembélé was voor Frenkie de Jong. De Oranje-international, die Camp Nou na enkele seconden al op de banken kreeg met een heerlijke passeerbeweging, kopte binnen twaalf minuten een voorzet van Ousmane Dembélé over. De Fransman stond overigens tegenover Karim Rekik (27). De 4-voudig international was de linksback van Sevilla, waar ook voormalig Ajax-middenvelder Nemanja Gudelj basisspeler was, en moest het Franse assistkanon van Barça beteugelen.

Dat Dembélé er na een helft spelen nog niet één achter zijn naam had staan, mocht een klein wonder heten. Naast de voorzet op Frenkie de Jong, bediende hij vlak voor rust Ferran Torres met een kopbal uit een pass van Pedri, maar Torres kwam van dichtbij net tekort. Even later stuurde De Frans international Pierre-Emerick Aubameyang de diepte in. De spits zocht al glijdend de verre hoek met zijn inzet, maar Sevilla-goalie Yassine Bounou kon redden. Aubameyang werd overigens minuten eerder in het strafschopgebied naar de grond gewerkt door Jules Koundé, maar arbiter José María Sánchez Martínez en zijn assistenten, inclusief de VAR, wuifden het voorval direct al weg. En dat was nogal dubieus te noemen. Halverwege de eerste helft zagen zij terecht geen penalty’s in de gevallen dat Rekik aan de ene en Ronald Araujo aan de andere kant een bal tegen de arm kregen geschoten in het strafschopgebied.

Missende Torres

Barcelona werd pas in de 63e minuut weer echt gevaarlijk, toen opnieuw Dembélé Ferran Torres bereikte vanaf de rechterkant. Ditmaal schoot de Spaans international via een Sevilla-verdediger over. Nog geen twee minuten later schoot Torres opnieuw hoog over. Aan alles is te zien dat hij geweldig kan voetballen, maar Torres heeft de gekke gewoonte ongeveer elke bal in de rechterbovenhoek te willen schieten. Hard of iets minder hard, maar vooral vaak onzuiver. Dat breekt de aanvaller van 55 miljoen euro en ook Barça op momenten op. Het feit dat hij zo vaak in schietpositie komt, zegt ook dat zijn productiviteit flink zou kunnen worden opgeschroefd.

Na 68 minuten spelen kopte Gerard Piqué uit een voorzet van Dembélé op de lat. De laatste schoot twee minuten later bij de tweede paal bijna zelf dan maar de 1-0 binnen, uit een pass van Sergio Busquets. Na 72 minuten was daar Pedri die de ban brak voor de Catalanen. Dembélé had vier minuten later bijna zijn tweede assist te pakken, maar Torres kopte opnieuw een geweldige voorzet van de Fransman op doelman Bounou.

Kort daarop was het de beurt aan Memphis. Hij mocht als vervanger van Aubameyang tien minuten meedoen tegen Sevilla en zal zich de komende tijd ongetwijfeld op meer speeltijd mogen richten. Luuk de Jong en Sergińo Dest ontbraken door blessures tegen Sevilla.