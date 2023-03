Programma WK afstanden: Beune, Rijpma-De Jong en Schouten trappen donderdag af

Irene Schouten en Antoinette Rijpma-De Jong komen donderdag bij de WK afstanden voor concurrente Ragne Wiklund uit Noorwegen in actie op de 3000 meter. Patrick Roest rijdt op de 5000 meter in de voorlaatste rit tegen de Belg Bart Swings.

Olympisch kampioene Schouten neemt het in de vijfde rit op tegen Magdalena Czyszczon uit Polen. Rijpma-De Jong, de wereldkampioene van twee jaar geleden, rijdt in de rit erna tegen Nadezjda Morozova uit Kazachstan. Wiklund komt in de achtste rit in actie tegen Valérie Maltais uit Canada. Joy Beune start een rit later tegen zesvoudig wereldkampioene op deze afstand, Martina Sablikova uit Tsjechië.

Roest zit met Swings in de negende rit van de 5000 meter. De twee schaatsers die hem dit seizoen wisten te verslaan op de 5 kilometer, de Noor Sander Eitrem en de Italiaan Davide Ghiotto, rijden in de rit ervoor tegen elkaar. Marcel Bosker zit in de derde rit met de Italiaan Andrea Giovannini. Jorrit Bergsma neemt het een rit later op tegen de Duitser Felix Rijhnen.

De WK afstanden beginnen donderdag met de 3000 meter. Na de 5000 meter volgen ook nog de teamsprint bij de vrouwen en de mannen. De sprintsters komen in de eerste rit in actie tegen Kazachstan. De sprinters treffen in de laatste rit Noorwegen.

Donderdag 2 maart

18.20 uur: 3.000 meter vrouwen (Antoinette Rijpma-de Jong, Joy Beune, Irene Schouten)

19.35 uur: 5.000 meter mannen (Patrick Roest, Marcel Bosker, Jorrit Bergsma)

21.25 uur: teamsprint vrouwen (Michelle de Jong, Marrit Fledderus, Isabel Grevelt)

21.42 uur: teamsprint mannen (Merijn Scheperkamp, Hein Otterspeer, Wesly Dijs)

Vrijdag 3 maart

19.05 uur: ploegenachtervolging vrouwen (Irene Schouten, Marijke Groenewoud, Joy Beune)

19.30 uur: ploegenachtervolging mannen (Patrick Roest, Beau Snellink, Marcel Bosker)

20.14 uur: 500 meter mannen (Merijn Scheperkamp, Dai Dai N'tab, Hein Otterspeer)

20.53 uur: 500 meter vrouwen (Femke Kok, Jutta Leerdam, Michelle de Jong)

Zaterdag 4 maart

13.36 uur: massastart halve finale 1 mannen

13.52 uur: massastart halve finale 2 mannen

14.22 uur: massastart halve finale 1 vrouwen

14.40 uur: massastart halve finale 2 vrouwen

15.13 uur: 1.000 meter mannen (Kjeld Nuis, Hein Otterspeer, Thomas Krol)

15.57 uur: 1.000 meter vrouwen (Jutta Leerdam, Antoinette Rijpma-de Jong, Michelle de Jong)

16.58 uur: massastart mannen (Bart Hoolwerf, Jorrit Bergsma)

17.19 uur: massastart vrouwen (Irene Schouten, Marijke Groenewoud)

Zondag 5 maart