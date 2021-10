Barça wint van Dinamo Kiev en mag nog hopen

Gerard Piqué gleed na ruim een half uur een voorzet van Jordi Alba binnen. De centrale verdediger deed wat Sergińo Dest daarvóór als gelegenheidsrechtsbuiten tot drie keer toe net niet lukte. De voormalig Ajacied stond voor de tweede keer op rij in de voorhoede van de Catalanen, om de aanval van Koeman van (meer) snelheid te voorzien. Spits Luuk de Jong, die in de rust werd gewisseld, en Memphis completeerden de aanval.

Koeman knijpt de afgelopen tijd de handen dicht met de multi-inzetbare Dest, die tijdelijk ook Alba verving als linksback. Nu de coach nog wacht op de weer meetrainende Ousmane Dembélé, vervult Dest de positie in waaruit de financiële armoede bij Barcelona blijkt. Na het vertrek van Lionel Messi werd geen vervanger aangetrokken en daar kon ook niet op worden voorgesorteerd. Dat maakt dat Koeman soms wel erg merkt dat zijn selectie qua bezetting niet in balans is. Meerdere keren dit seizoen heeft hij noodgrepen moeten uithalen, die in Catalonië niet lekker vielen. Of dat nu qua systeem of personele bezetting was.

Klaar voor kraker

Ook tegen Dinamo Kiev stuurde Koeman niet de favoriete elf van eenieder het veld op, maar de trainer denkt in deze fase ook aan het fit houden én krijgen van zijn mogelijk belangrijkste spelers. Zo startten Ansu Fati en Philippe Coutinho vanaf de bank en maakten zij na maandenlange blessures opnieuw veel minuten. Met nog een gehele tweede helft in de benen, lijken zij klaar voor de kraker tegen Real Madrid. Sergio Agüero viel een kwartier voor tijd in voor Memphis en lijkt eenzelfde soort rol te kunnen vervullen tegen De Koninklijke.

Dat het spelpeil flink onder het niveau lag wat afgelopen zondag tegen Valencia was te zien, was met Koeman zijn afwegingen in het achterhoofd te verwachten. Hij benadrukte daags voor het duel al dat de fysieke toestand van zijn spelers momenteel het belangrijkste is. Alleen dan kunnen de spelers die daarvoor in de wieg gelegd zijn, het verschil maken in topduels. In dat opzicht werd tegen Dinamo Kiev een volgende stap gezet. Nog los van de drie welkome punten in de Champions League-poule, na de eerdere nederlagen tegen Bayern München (0-3) en Benfica (3-0).

Deze overwinning mocht je toch wel verwachten en Barcelona hoefde er ook niet voor te zweten. Afijn, slechts vanwege de minimale marge leek het tegen het einde van het duel nog spannend, maar de Oekraïners stichtten nauwelijks écht meer gevaar

Van Bommel met Wolfsburg onderuit bij Red Bull Salzburg

VfL Wolfsburg heeft ook de derde wedstrijd in de groepsfase van de Champions League niet kunnen winnen. Na remises tegen Lille en Sevilla ging de ploeg van coach Mark van Bommel met 3-1 onderuit bij Red Bull Salzburg.

Karim Adeyemi opende al in de 3e minuut de score voor de thuisploeg. Het Duitse talent profiteerde van slecht verdedigen van Kevin Mbabu en schoot binnen. Nadat Brenden Aaronson een kans op de 2-0 had gemist, trok Wolfsburg de stand na een kwartier gelijk. Lukas Nmecha scoorde met het hoofd uit een corner.

In de tweede helft zette Noah Okafor Salzburg opnieuw op voorsprong. Nadat de spelers van Wolfsburg de bal niet weg kregen bij een corner was zijn schot doeltreffend. Okafor zorgde ook nog voor de 3-1. Hij kon na doorkoppen van invaller Bernardo geheel vrij binnenschieten.

Wolfsburg speelde zonder Wout Weghorst. De international zat niet in de selectie wegens een positieve test op het coronavirus. Weghorst is daarop in quarantaine gegaan.

Red Bull gaat na drie wedstrijden aan de leiding met 7 punten. Wolfsburg heeft net als Sevilla 2 punten en Lille 1 punt. Lille en Sevilla spelen later woensdag tegen elkaar.