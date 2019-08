AZ legt kaartverkoop Europees duel stil na dakdrama

AZ moet op zoek naar een ander onderkomen omdat een deel van het dak van het eigen AFAS Stadion zaterdag instortte. Jong AZ zou maandag het thuisduel met Telstar ook in het stadion in Alkmaar spelen. Die wedstrijd is inmiddels verplaatst naar het trainingscomplex van de club in Wijdewormer, waar Jong AZ de meeste thuisduels afwerkt.

AZ meldt verder dat het hoofdgebouw van het stadion gewoon toegankelijk is. Grand Café Van Gaal en het AZ Fancentrum zijn volgens de koploper in de eredivisie maandag geopend.

Zondag meldde De Telegraaf al dat AZ voornemens is om donderdag in het stadion van ADO Den Haag te gaan spelen. Het onderkomen van AZ heeft een capaciteit van ongeveer 17.000, dat van ADO 15.000.