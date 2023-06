Premium Het beste van De Telegraaf

Rosalin Kuiper genoot in Ocean Race van iedere seconde: ’Het was een uniek avontuur’

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Rosalin Kuiper en haar teamgenoten hebben de race rond de wereld voltooid. Ⓒ Marie Lefloch

AMSTERDAM - Met een dubbel gevoel voer Rosalin Kuiper de haven van Genua binnen. De finish van de zevende etappe in de Ocean Race betekende dinsdag ook de finish van de iconische zeilwedstrijd. Na een half jaar is er een einde gekomen aan de race rond de wereld. Aan de ene kant is ze blij dat het erop zit. Het waren intensieve maanden. Aan de andere kant mist ze de zee nu al. „Ik ben blij, maar ook verdrietig omdat ik een geweldig avontuur afsluit en uit mijn veilige bubbel stap.”