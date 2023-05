Eerste grote succes Elina Svitolina met Raemon Sluiter aan haar zijde

Svitolina won in de finale overtuigend van de Russische Anna Blinkova met 6-2 6-3. Mede door een bevalling is ze op de wereldranglijst ver teruggevallen. Svitolina begon het toernooi in Straatsburg als de nummer 508 van de wereld. Ze stond ooit derde.

Het graveltoernooi van Straatsburg is het laatste voorbereidingstoernooi in aanloop naar Roland Garros. Daar neemt Svitolina het volgende week in de openingsronde op tegen Martina Trevisan uit Italië.

Svitolina ging in maart de samenwerking aan met Sluiter, die in het verleden Kiki Bertens bijstond en naar de mondiale top 10 loodste.