Moet superieur Liverpool door coronavirus alsnog vrezen voor eerste landstitel sinds 1990?

De Premier League werd deze week vanwege de uitbraak van Covid-19 stilgelegd en het is nog maar de vraag of het seizoen kan worden afgemaakt. Volgens Karren Brady, Brits politica, actrice én vice-voorzitter van West Ham kan de voetbaljaargang 2019/2020 nietig worden verklaard.

„De Premier League hoopt over drie weken weer op te kunnen starten, maar dat zou wel eens heel ijdele hoop kunnen zijn”, aldus stelt Brady in een column in The Sun.

„Als het seizoen niet wordt afgemaakt, zou het eerlijk en redelijk zijn als het voetbaljaar nietig wordt verklaard. Niemand kan immers weten wat er in dat geval nog allemaal was gebeurd.”

Karren Brady op de tribune bij West Ham United. Ⓒ Reuters

Brady lijkt echter een dubbele agenda te hebben. West Ham United bezet op dit moment de zestiende plaats in de competitie en The Hammers hebben evenveel punten als nummer achttien AFC Bournemouth, dat op een degradatieplek staat.

De Engelse voetblond treedt volgende week in overleg met de clubs om te praten over hoe men de situatie rond het coronavirus moet aanpakken.

Liverpool bevindt zich momenteel enigszins in de hoek waar de klappen vallen. Ondanks de florissante uitgangspositie in de Premier League werden The Reds recentelijk wel gewoon uit de FA Cup geknikkerd door Chelsea en als titelverdedigers door Atlético Madrid uit de Champions League gegooid.