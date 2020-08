Springruiters Van der Vleuten, Greve en Bles willen smetje wegwerken

Eric van der Vleuten Ⓒ HH/ANP

AMSTERDAM - Ze wonnen Grote Prijzen op internationale concoursen, maken kans op deelname aan de Zomerspelen van Tokio, maar diep van binnen vreet het ook een beetje. Want springruiters Eric van der Vleuten, Willem Greve en Bart Bles werden nog nooit Nederlands kampioen bij de senioren. Misschien komt er komend weekend voor een van hen wel verandering in op landgoed de Peelbergen in Kronenberg.