Wieke Kaptein (17) opgenomen in voorlopige WK-selectie van Oranje Leeuwinnen

De piepjonge middenvelder van FC Twente behoort tot de dertig WK-kandidaten die door Jonker zijn opgeroepen. De voorbereiding op de eindronde, waarin het Nederlands elftal onder andere oefent tegen België (Kerkrade, 2 juli) en Zuid-Korea (Sydney, 16 juli), start voor de vice-wereldkampioen op 19 juni in Zeist.

De coach maakt op vrijdag 30 juni zijn definitieve 25-koppige WK-selectie bekend. Daartoe zullen ook een reservespeelster en een keeper behoren. Uiterlijk 10 juli moet de KNVB de namen aan de FIFA hebben doorgegeven.

Jongste ooit

Indien Kaptein op 7 juli in het vliegtuig stapt naar Australië, waar het Oranje-gezelschap tussen 8 juli en 18 juli in de omgeving van Sydney verblijft, wordt zij de jongste Nederlandse WK-ganger ooit op een WK.

De middenveldster die op 18 mei met FC Twente de KNVB-beker won, maakte 11 april op het Rotterdamse ‘Kasteel’ haar debuut tijdens een 4-1 zege op Polen. Jonker stak zijn bewondering voor de tiener destijds in Rotterdam niet onder stoelen of banken: ,,Het Nederlands voetbal gaat een hoop plezier beleven aan dit meisje.”

Andries Jonker Ⓒ ANP/HH

Geen wereldrecord

Mocht Kaptein in een groepsduels met Portugal (Dunedin, 23 juli), de VS (Wellington, 27 juli) of Vietnam (Dunedin, 1 augustus) in actie komen, of wellicht in de knock-outfase, wordt zij bovendien de jongste Nederlandse WK-debutant ooit, zowel bij de vrouwen als de mannen.

Kaptein zal geen wereldrecord vestigen. Dat deed de Nigeriaanse Ifeanyi Chiejine op 20 juni 1999 in Pasadena. Tijdens haar eerste WK-optreden in de Rose Bowl tegen Noord-Korea was de aanvalster slechts 16 jaar en 34 dagen jong.

Champions League-finale

Jonker zal tijdens de start van zijn WK-campagne nog niet kunnen beschikken over Lineth Beerensteyn, Dominique Janssen, Jill Roord en Lynn Wilms. Beerensteyn speelt zondag met Juventus nog de Italiaanse bekerfinale tegen AS Roma, terwijl Janssen, Roord en Wilms een dag eerder in Eindhoven met VfL Wolfsburg in actie komen in de Champions League-finale met FC Barcelona. Het kwartet sluit later aan.

Voorlopige WK-Selectie:

Jill Baijings (Bayer Leverkusen), Lineth Beerensteyn (Juventus), Esmee Brugts (PSV), Kerstin Casparij (Manchester City), Caitlin Dijkstra (FC Twente), Daphne van Domselaar (FC Twente), Merel van Dongen (Atlético Madrid), Daniëlle van de Donk (Olympique Lyon), Damaris Egurrola (Olympique Lyon), Kika van Es (PSV), Stefanie van der Gragt (Inter Milan), Jackie Groenen (Paris Saint-Germain), Tiny Hoekstra (Ajax), Renate Jansen (FC Twente), Dominique Janssen (VFL Wolfsburg), Fenna Kalma (FC Twente), Wieke Kaptein (FC Twente), Lize Kop (Ajax), Romée Leuchter (Ajax), Barbara Lorsheyd (ADO Den Haag), Lieke Martens (Paris Saint-Germain), Aniek Nouwen (AC Milan), Victoria Pelova (Arsenal), Jill Roord (VFL Wolfsburg), Shanice van de Sanden (Liverpool), Katja Snoeijs (Everton), Sherida Spitse (Ajax), Alike Tuin (Fortuna Sittard), Jacintha Weimar (Feyenoord), Lynn Wilms (VFL Wolfsburg).