Vitesse-speler Bazoer mist tweeluik door fysieke terugslag

De belangrijke schakel haakte vorige week na de afsluitende training in Wenen voor het eerste duel in de tussenronde van de Conference League tegen Rapid Wien af, omdat hij zich niet goed voelde. Vitesse besloot daarop geen risico met Bazoer te nemen en hem medische onderzoeken te laten ondergaan. Daaruit is niets bijzonders naar voren gekomen, maar omdat Bazoer vorige maand al een periode ziek is geweest en nu weer wedstrijden heeft gemist, moet hij eerst weer opgetraind worden. „Hij heeft te lang niet op niveau kunnen trainen, dus we moeten hem eerst weer op niveau brengen. Het heeft geen zin om hem nu te laten spelen”, aldus trainer Thomas Letsch.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Behalve Bazoer mist Letsch tegen Rapid ook Loïs Openda, die geschorst is na zijn onbezonnen gele kaart in Wenen. Hoewel Bazoer en Openda twee van zijn belangrijkste troefkaarten zijn, wil de Vitesse-trainer niet te veel nadruk leggen op hun afwezigheid. „We kunnen het hebben over de spelers die er niet zijn, maar ook over de spelers die er wel zijn en ik geef de voorkeur aan het tweede. We hebben een brede selectie en hebben verder niet te kampen met blessures.”

Arnhem loopt niet warm voor Europese thuispot

Vitesse hoopt tegen Rapid een einde te maken aan een forse vormdip. De ploeg van Letsch heeft zes duels op rij niet meer gewonnen. Na vijf nederlagen wisten de Arnhemmers afgelopen zondag tegen FC Utrecht in blessuretijd nog een punt uit de strijd te slepen. „De manier waarop we de tweede helft tegen FC Utrecht hebben gespeeld, geeft ons vertrouwen”, aldus Letsch. „Ik zag een team dat voor elkaar streed.”

Arnhem loopt nog niet massaal warm voor de eerste Europese thuiswedstrijd ooit na de winterstop. Waar tegen Spurs de Gelredome werd uitverkocht daar zal dit nu bij lange na niet het geval zijn. Letsch, die zijn twaalfde Europese wedstrijd van het seizoen gaat spelen met Vitesse, is trots zover te zijn gekomen met zijn ploeg. „Soms lijkt het of men vergeten is hoe historisch dit is. Het is de eerste keer, dat een team van Vitesse na de winter nog actief is in Europa. Dit is iets historisch. We hebben er tot nu toe heel veel plezier aan beleefd om in Europa actief te zijn en hopen graag nog een ronde mee te maken.”