Onana uit selectie Kameroen gezet: oud-Ajacied mist duel met Servië

Messi brengt Argentijnen in extase: ’Last van onze schouders gevallen’

Het hypermoderne Lusail Stadion in Qatar transformeerde in een dampende Argentijnse heksenketel door de magische linker van Lionel Messi. Alle kritiek over de zo vaak over het veld sjokkende vedette was op slag vergeten, want op het moment dat de uitschakeling op het WK nabij was voor de Albiceleste...