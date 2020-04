TT-organisatie geeft hoop op race niet op

„We hebben direct een videocall belegd met het bestuur en de burgemeester van Assen. Dinsdagavond of woensdag zal ik ook nog contact hebben met Carmelo Ezpeleta, de CEO van organisator Dorna”, aldus Bos. „Minister-president Mark Rutte was erg duidelijk in zijn persconferentie. Daar hebben we alle begrip voor. Evenementen waar een vergunning voor nodig is zijn tot 1 september verboden. Dat geldt dus voor de MotoGP, maar ook voor het WK Superbike eind augustus.”

Als de situatie dat toelaat hoopt de MotoGP nog op een serieus kampioenschap dit jaar. Bos: „Wellicht is het nog mogelijk om tien races te organiseren. Ezpeleta heeft al aangegeven dat ze in het najaar dan ook naar Europa willen. En Assen wordt niet voor niets de kathedraal van de motorsport genoemd. We zullen moeten afwachten wat er na augustus mogelijk is. Het wordt puzzelen. Als het kan, staan we zeker open voor een race later in het jaar. Met of zonder publiek, dat kan allebei.”