’Een penaltyserie is géén loterij’

WIJDEWORMER - AZ is nog vertegenwoordigd in zowel de Europa League als de TOTO KNVB Beker, waarin het vanavond in de kwartfinale thuis tegen NAC speelt. En in knock-outcompetities kunnen strafschoppenseries de beslissing brengen. Aanvoerder Teun Koopmeiners, met twaalf goals uit twaalf pogingen de onbetwiste penaltykoning van het lopende seizoen, en trainer Arne Slot doceren over het fenomeen vanaf de stip.