Arne Slot hoopt op verzetten Eredivisie-duels van Feyenoord

Premium Voetbal

PSV denkt aan Depay-route voor gewilde Cody Gakpo

Gezien alle interesse voor Cody Gakpo ligt het voor de hand dat de Eindhovenaar bezig is aan zijn laatste wedstrijden als speler van PSV. De aanvaller staat er goed op in Engeland en met name Arsenal is in de markt voor Gakpo. Voor PSV is het echter nog geen uitgemaakte zaak dat de sleutelspeler dez...