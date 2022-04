Roger Schmidt rekent af met stempel: ’Beloning voor dappere speelwijze’

In de aanloop naar de bekerfinale constateerde Roger Schmidt dat hij met PSV de afgelopen twee seizoenen tegen geen tegenstander zo vaak had gespeeld als Ajax. En ook geen ploeg heeft hem de afgelopen twee seizoenen zo vaak dwarsgezeten.

Vorig seizoen werd het tussen PSV en Ajax in de competitie tweemaal een gelijkspel en werd de ploeg van trainer Erik ten Hag met ruime voorsprong kampioen, terwijl de Amsterdammers in de kwartfinale van de KNVB-beker PSV de voet dwars zetten. Dit seizoen begon weliswaar met een 4-0 zege van PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal, de eerste prijs van Schmidt in Eindhovense dienst, maar vervolgens ging het tweemaal mis in de Eredivisie. In Amsterdam werd het zelfs 5-0 voor Ajax, terwijl ook de 1-2 thuisnederlaag hard was aangekomen. ‘Give the cup to them today’, beet Schmidt de vierde official gefrustreerd toe, toen de arbitrage bij dat duel het winnende doelpunt van Ajax goedkeurde, nadat het er alle schijn van had, dat de bal over de lijn was geweest.

Rollen omgedraaid

Ditmaal waren de rollen omgedraaid en zat de frustratie bij zijn Ajax-collega Ten Hag, die ontgoocheld constateerde dat de VAR tot tweemaal toe een Ajax-doelpunt afkeurde vanwege minimaal buitenspel eerder in de aanval en zich afvroeg ,,of de regel daarvoor is bedoeld”. En zijn beklag deed over het niet krijgen van een strafschop.

Onderonsje tussen Schmidt en Ramalho. Ⓒ Pro Shots

Op dezelfde plek als waar Ten Hag met een strak gezicht zijn betoog had gehouden, zat even later Schmidt. De Duitse trainer, die eerder ook in Oostenrijk en China het nationale bekertoernooi had gewonnen, keek met een gelukzalige glimlach naar de Dennenappel, die voor zijn neus stond te blinken in het licht van de lampen in de perszaal van De Kuip.

,,Ik vind het een mooie beker. Maar elke prijs die je wint is mooi”, vond Schmidt, die niet vond dat het geluk was geweest, dat PSV de beker had gepakt, zoals Ten Hag suggereerde. ,,Het is zeker geen toeval. Ik vind dat we verdiend gewonnen hebben. We hebben altijd in onszelf geloofd, hebben goed voetbal laten zien en met durf gespeeld. Natuurlijk speelt ook geluk een rol en zat het ons een beetje mee, maar dat heb je ook nodig om van een goede ploeg als Ajax te winnen.”

Trots

Schmidt zat na de gewonnen bekerfinale te glunderen als nooit tevoren. ,,Ik ben trots dat ik de coach mag zijn van dit team. Wat ik gezien heb, is ongelofelijk. Alle spelers hebben zo hard gewerkt, maar ze hebben ook heel goed voetbal laten zien. Daar ben ik echt trots op. Dit team had op donderdag nog een enorm intensieve wedstrijd tegen Leicester. Als je dan dit op de mat kunt leggen tegen Ajax, zeker als je ook nog eens met 1-0 achter komt, dan is dat ongelofelijk. Ik houd van mijn team om wat ze deze wedstrijd hebben laten zien.”

De uitgangspositie van PSV leek vooraf ongunstig vanwege de Europese verplichting op donderdag, waardoor Ajax zich vijf dagen langer op de bekerfinale kon voorbereiden dan de Eindhovenaren. ,,We hebben geprobeerd er een intense wedstrijd van te maken. We wilden met lef spelen en hen onder druk zetten met hoge pressing. Dat konden we niet negentig minuten lang doen, maar we hebben het wel veel gedaan. We hebben ook veel duels gewonnen in de eerste helft al. En na rust maakten we ook twee goede goals. Ik denk dat wij een beloning hebben gekregen voor onze dappere speelwijze.”

Geslaagd seizoen

Voor Schmidt is het seizoen nu al geslaagd. ,,Natuurlijk is dit seizoen al een succes. We staan tweede in de competitie, hebben al veel punten gepakt en jagen nog steeds op de titel, we hebben in de kwartfinale van een Europees toernooi gestaan, wat lang geleden was voor PSV, en het is ook lang geleden dat PSV de beker en de Super Cup had gewonnen. Als het dan geen succesvol seizoen is, wanneer is het dat dan wel? Naar mijn mening is het fantastisch geweest wat de spelers dit seizoen hebben gedaan. En het is nog niet klaar.”