Barça-trainer wil koeien Champions League tonen

Barça-trainer Quique Setien heeft in gesprek met TV3 aangegeven dat zo’n landstitel wat hem betreft weinig waarde heeft. „Ik wil natuurlijk kampioen worden op het veld. Maar de realiteit is dat het seizoen is afgekapt. Ik weet niet of wij in de huidige situatie kampioen worden. Ik zal mij geen kampioen voelen in ieder geval. Als we toch nog kunnen voetballen, zullen we zien of ons voordeel kunnen uitbuiten.”

Setien hoopt net als ongeveer iedereen op aarde dat er snel een oplossing komt voor het wereldwijde probleem dat corona heet. Spanje is een van de zwaarst getroffen landen in de wereld. In het Zuid-Europese land zijn er bijna 19.000 geregistreerde coronadoden. „Hopelijk kunnen we snel naar buiten om elkaar een knuffel te geven en de oude mensen te bezoeken. Voor de ouderen is de situatie heel intens. Voor de rest is alles niet zo belangrijk.”

Bekijk ook: FC Barcelona pakt voormalig bestuurslid aan

In Barcelona gaan de geruchten dat clubicoon Xavi Hernandez klaarstaat om Setien op te volgen. De 61-jarige Spanjaard lijkt zich niet druk te maken over zijn positie. „Ik heb nog anderhalf jaar contract met de optie voor nog een seizoen. Ik hoop die periode door te komen en dan een nieuw contract te tekenen.”

Setien zou een landstitel geweldig vinden, maar de Champions League zou hem in de zevende hemel doen belanden. Barcelona won de belangrijkste Europa Cup in 2015 voor het laatst. „Ik heb de spelers gezegd dat ik nogal haast heb. Ik heb geen tijd te verliezen”, dolt de trainer. „Het is mijn droom om in Liencres (een plaatjes in de buurt van zijn geboortestad Santander, red.) tussen de koeien te lopen en de Champions League te laten zien.”