Dusan Tadic dolblij met megacontract: ’Altijd alles met Ajax is speciaal’

Het megacontract van Tadic liep tot de zomer van 2023 als speler en tot de zomer van 2026 als (jeugd)trainer. Het is nu opengebroken en verlengd tot 2024 en 2027.

„Het is geen geheim dat Dusan een zeer belangrijke rol speelt voor het team, zowel binnen als buiten de lijnen is hij een echte leider”, aldus directeur voetbalzaken Marc Overmars. „Het is daarom prachtig dat we hem langer aan de club kunnen verbinden. Dusan is topfit en zal de komende jaren nog van grote waarde zijn voor Ajax.”

Tadic werd eerder deze maand nog in verband gebracht met AC Milan, maar een transfer was voor Ajax geen optie. „Dat is inderdaad onbespreekbaar”, stelde trainer Erik ten Hag. „Dusan is ontzettend belangrijk; op het veld, maar zeker ook buiten het veld. Hij is een absolute keyspeler.”

Dusan Tadic zet zijn krabbel. Ⓒ Ajax

Legendarisch

Tadic speelde tot dusver 149 officiële wedstrijden voor Ajax, daarin was hij goed voor 76 doelpunten. Afgelopen seizoen veroverde hij de gouden schoen.

„Ik ben heel blij. Ajax is mijn club. Ik voel me mooi bij Ajax, Ajax is de mooiste club van Nederland. Ik ben klaar voor een nieuw succes. Ajax en Milan staan in de top 10 van clubs in Europa. Ajax is altijd mijn droomclub geweest. Toen ik klein was, had ik altijd shirtjes aan van Ajax. Ajax was altijd speciaal; met de historie, met legendes, met de filosofie, met ultra-aanvallend voetbal, met de jeugdacademie: altijd alles met Ajax is speciaal.”

Tadic wil met de Amsterdammers prijzen blijven pakken. „Wij willen hetzelfde doen: pak schaal, pak beker, naar de volgende ronde van de Champions League. De fans zijn terug. Wij willen spelen voor onze mensen, dan is er extra energie. Wij willen samen succes hebben. Ook de Johan Cruijff ArenA is heel speciaal, alles is mooi. Wat ik zeg: wij willen mensen op de tribune, daar spelen wij voor. Met dit legendarisch shirtje, de historie, is het geweldig."