Uitzondering Davy Klaassen bevestigt regel Erik ten Hag

Davy Klaassen is er net als in het uitduel op het laatste moment bij tegen FC Midtjylland. Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Davy Klaassen is de uitzondering die de regel van Erik ten Hag bevestigt. De trainer van Ajax vindt – net als veel van zijn collega’s – dat een speler de laatste training moet hebben doorstaan om in aanmerking te komen voor een basisplaats. Maar voor de routinier geldt dat in de belangrijke wedstrijd tegen Midtjylland niet.