ADO’20 schiet zichzelf in voet bij bizarre ontknoping, OFC kampioen

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

OFC speelt komend seizoen in de Tweede Divisie. Ⓒ Screenshot

UTRECHT - De titelstrijd in de Derde Divisie zondag heeft een bizarre ontknoping gekregen. Vier ploegen streden om de titel, waarbij USV Hercules uit Utrecht en ADO’20 uit Heemskerk tegen elkaar in het strijdperk traden. Tot de 90e minuut lagen de Utrechters op kampioenskoers met een 3-2 voorsprong. De champagne werd al koud gezet op Sportpark Voordorp, maar de gelijkmaker van ADO’20 in blessuretijd door een vrije trap van Daan Boerlage dompelde de thuisploeg in rouw.