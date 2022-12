Griekspoor na breuk met Sluiter terug bij oude coach Vliegen

De nummer 2 van het Nederlandse mannentennis gaat nu weer samenwerken met oud-tennisser Vliegen. De 40-jarige Belg was tussen 2013 en 2019 ook al de coach van Griekspoor. De samenwerking stopte omdat de privésituatie van Vliegen het niet toeliet om meer te reizen.

Onder leiding van de voormalige nummer 30 van de wereld zette de Noord-Hollander zijn eerste stappen als proftennisser. Destijds trainden ze veel samen in België, nu gaat dat volgens Griekspoor in Nederland gebeuren. Dennis Schenk, die op het Spaanse eiland Mallorca woont, blijft een deel van de begeleidingstaken uitvoeren.

Australian Open

Vliegen ontbreekt nog bij de start van het seizoen. Griekspoor is momenteel in India, waar hij komende week net als Botic van de Zandschulp en Tim van Rijthoven meedoet aan het ATP-toernooi van Pune. Hij gaat daarna naar Melbourne voor de Australian Open. De tennisser laat zich daar begeleiden door zijn fysieke trainer Bas van Bentum. Na terugkeer uit Australië staat de Daviscup op het programma. Het is de bedoeling dat Griekspoor en Vliegen daarna naar Zuid-Amerika gaan voor enkele graveltoernooien.

Griekspoor schoot in 2021 de top 100 van de wereldranglijst in door vijf challengertoernooien achter elkaar te winnen. Dit jaar bereikte hij de 44e plaats, maar in het tweede deel van het seizoen viel Griekspoor terug op de ranking omdat hij amper partijen won en daardoor veel punten kwijtraakte.

Griekspoor bereikte onlangs de finale van het NK in Amstelveen, maar daarin moest hij het afleggen tegen Van de Zandschulp, op de 35e plaats de eerste Nederlander op de wereldranglijst.