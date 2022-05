Feyenoord-verdediger Senesi opgeroepen voor Argentijns elftal

Senesi zat al eens bij de Argentijnse selectie, maar tot een debuut in de A-ploeg kwam het nog niet. De Feyenoorder speelde wel voor het olympisch elftal van Argentinië. Komende woensdag strijdt hij met Feyenoord in Tirana tegen AS Roma om de eindzege in de Conference League.

De selectie van Scaloni bestaat uit 29 spelers, onder wie ook Ajax-verdediger Nicolás Tagliafico en de sterren Lionel Messi, Ángel Di Mariá, Lautaro Martínez en Paulo Dybala. Lisandro Martínez, ook van Ajax, ontbreekt vanwege een blessure. De Argentijnen spelen op 1 juni op Wembley tegen Italië, een duel tussen de kampioenen van Zuid-Amerika en Europa. Daarna staan oefeninterlands tegen Israël en Qatar op het programma voor de WK-deelnemer.