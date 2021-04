Primoz Roglic wint nu wél in tijdrit van Tadej Pogacar

Brandon McNulty ((UAE Emirates) werd knap tweede, op maar twee seconden van Roglic. Ide Schelling viel ook op. De Nederlander van Boha reed zich naar een knappe achtste tijd. Zijn kopman Wilco Kelderman reed een behoorlijke tijdrit. Kelderman klokte de elfde tijd; hij gaf 36 tellen toe.

De Slovenen stonden voor het eerst in een wedstrijd tegenover elkaar sinds de waanzinnige ontknoping in de Ronde van Frankrijk. In de Tour van 2020 stond Roglic klaar om het geel te veroveren in de voorlaatste rit, een race tegen de klok over 36,2 km. Hij hoefde slechts nog de tijdrit te rijden en had 57 seconden op Pogacar.

Maar zijn jonge landgenoot reed de tijdrit van zijn leven en was uiteindelijk 1.56 minuut sneller dan Roglic. Hij won de Ronde van Frankrijk en liet Roglic met een illusie armer achter.

Iconisch duel weer in de maak?

De zesdaagse Ronde van Baskenland zou wel eens kunnen uitdraaien op een duel tussen Roglic en Pogacar. Laatstgenoemde won dit jaar al de Tirreno-Adriatico en de Ronde van de Verenigde Emiraten. Roglic schreef drie etappes in Parijs-Nice op zijn naam, maar kon door een val de eindzege vergeten.

De tweede etappe van Zalla naar Sestao is heuvelachtig en 154,8 kilometer lang. Voornaamste hindernis is de Asturiana, een klim van 7,4 kilometer met stijgingspercentages tot 14 procent.