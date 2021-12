Knieblessure verstoort rentree Mathieu van der Poel

Aanvankelijk zou de 26-jarige alleskunner zaterdag tijdens de wereldbeker in Rucphen voor het eerst in actie komen, en tevens een dag later in de wereldbeker van Namen.

Zijn ploeg Alpecin-Fenix laat weten dat Van der Poel wel ingeschreven staat voor de wereldbeker in Dendermonde op tweede kerstdag.

Daar zal hij meteen zijn grootste concurrenten Wout van Aert, die in bloedvorm verkeert, en Thomas Pidcock tegenkomen.