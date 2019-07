’Van Gaaltje’ helpt Tunesië verder in Afrika Cup

Ook Giresse haalde doelman Mouez Hassen, overigens tot zijn grote woede vlak voor het eind van de verlenging naar de kant voor Farouk Ben Mustapha. De invalkeeper stopte één strafschop, zijn teamgenoten schoten er vijf in. Door de winst staat Tunesië nu in de kwartfinales.

Na 90 minuten was de stand nog 1-1. Tunesië kwam in de 73e minuut tijd op voorsprong door Taha Khenissi. In blessuretijd kopte Rami Bedoui in eigen doel, waarmee hij een verlenging noodzakelijk maakte. Bedoui stond net een minuut in het veld. Als extra verdediger moest hij helpen de voorsprong te verdedigen. In extra tijd werd niet gescoord.

Tunesië plaatste zich als laatste bij de laatste acht van de Afrika Cup. Eerder bereikten Benin, Senegal, Nigeria, Zuid-Afrika, Madagaskar, Algerije en Ivoorkust de laatste acht.