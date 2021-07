Niet alleen anonieme fans treiteren Engelse spelers, parlementslid drijft spot met Marcus Rashford

Natalie Elphicke, die in het parlement zit voor de Conservatieven, stuurde na afloop een bericht in een groep met diverse collega’s. „Ze hebben verloren. Zou het fout zijn om te suggereren dat Rashford wat meer tijd had moeten steken in het perfectioneren van z’n spel, en wat minder de politicus had moet spelen?”

Het snel gelekte bericht is een duidelijke verwijzing naar de acties van Rashford in de voorbije anderhalf jaar. Tijdens de coronacrisis zette de spits van Manchester United zich in om armoede en honger onder kinderen tegen te gaan. Zo regelde hij onder meer dat duizenden kinderen gratis lunchmaaltijden kregen op school. Ook probeert hij kinderen meer aan het lezen te krijgen. Toch werd zijn activisme niet door iedereen in de Britse politiek even erg gewaardeerd. Zo botste hij al eens met staatssecretaris Therese Coffey.

Haar partijgenoot Elphicke bleek dus ook niet heel gecharmeerd te zijn van de aanvaller. Al heeft ze inmiddels wel haar excuses aangeboden. „Zondagavond deelde ik de frustraties en gebroken harten van miljoenen andere Engelse fans. Ik heb spijt van het privébericht over de gemiste strafschop van Rashford en wil me verontschuldigen bij hem.”