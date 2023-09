Spaanse bondscoach haalt 16-jarig Barcelona-talent bij selectie

Spanje speelt de komende week tegen Georgië en Cyprus. Het is de eerste keer dat Yamal, zoon van een Marokkaanse vader en opgegroeid in Spanje, voor de nationale ploeg is opgeroepen. Hij kwam al uit voor Spaanse jeugdploegen, maar zijn selectie voor de hoofdmacht zal de hoop van Marokkaanse fans dat hij voor dat land kiest doen verstommen.

„Hij was al een steunpilaar in de Spaanse jeugdteams en is een voetballer met uitzonderlijke kracht. We kijken naar het niveau van de speler, niet naar de leeftijd. Hij is klaar om mee te doen op het hoogste niveau. Hij is een belangrijke aanwinst voor de toekomst”, aldus De la Fuente bij de presentatie van zijn selectie.

Doelman Kepa Arrizabalaga en aanvaller Joselu, beiden nieuw bij Real Madrid, maken deel uit van de selectie, waarin een andere doelman, David de Gea, ontbreekt. Hij zit sinds zijn vertrek bij Manchester United afgelopen zomer nog zonder club.

