Eredivisie levert in dankzij extra toernooi

Vitesse krijgt nieuwe grasmat in stadion Gelredome

De grasmat in de Gelredome wordt per direct vervangen. De afgelopen periode heeft de grasmat veel schade geleden. Omdat het speelveld op korte termijn niet sterk zou kunnen verbeteren, is besloten om deze te vervangen. Een van de oorzaken van de slechte staat van het veld is problemen met de drainag...