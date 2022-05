Ware metamorfose Kiran Badloe: ’Dat was eigenlijk ook niet gezond’

Sport

Viervoudig olympisch kampioen Mo Farrah bij rentree geklopt door amateur

Mo Farrah heeft maandagochtend niet de rentree gemaakt waar hij op hoopte. De langeafstandsloper dacht in een redelijk kleine wedstrijd over tien kilometer, de Vitality London 10.000, naar de zege te lopen, maar in de laatste hectometers bleek er een amateurloper sterker.