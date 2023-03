Napoli als derde Italiaanse club door in Champions League

Napoli moest woensdagavond in eigen huis een 2-0 voorsprong verdedigen tegen Eintracht Frankfurt en dat lukte zonder noemenswaardige problemen: 3-0.

Op slag van rust sloeg Victor Osimhen - wie anders- toe. Met een kopbal tekende de de 24-jarige Nigeriaan voor de openingstreffer. Binnen tien minuten in de tweede helft was het opnieuw Osimhen die toesloeg. Met een intikkertje zette hij de 2-0 op het scorebord. Na ruim een uur spelen was het Piotr Zielinski die de derde treffer van de avond voor zijn rekening vanaf elf meter. Zielinski was zelf naar de grond gewerkt, door de Zwitser Djibril Sow.

In het laatste half uur bleven doelpunten uit en werd de volledige voorhoede van de thuisploeg naar de kant gehaald door trainer Luciano Spalletti.