Napoli als derde Italiaanse club door in Champions League

Napoli moest woensdagavond in eigen huis een 2-0 voorsprong verdedigen tegen Eintracht Frankfurt en dat lukte zonder noemenswaardige problemen: 3-0.

Op slag van rust sloeg Victor Osimhen - wie anders- toe. Met een kopbal tekende de de 24-jarige Nigeriaan voor de openingstreffer. Binnen tien minuten in de tweede helft was het opnieuw Osimhen die toesloeg. Met een intikkertje zette hij de 2-0 op het scorebord. Na ruim een uur spelen was het Piotr Zielinski die de derde treffer van de avond voor zijn rekening vanaf elf meter.