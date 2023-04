Superieur Toulouse wint Coupe de France, twee goals Thijs Dallinga

Branco van den Boomen was de aangever voor de eerste treffer, Stijn Spierings leidde de tweede goal in. Logan Costa mocht beide keren afronden. Daarna was het de beurt aan topschutter Thijs Dallinga, die voor rust de 3-0 en 4-0 maakte.

In de tweede helft deed Nantes in de 75e minuut iets terug via Ludovic Blas, die een strafschop benutte. De Marokkaanse Nederlander Zakaria Aboukhlal, oud-speler van AZ, maakte er 10 minuten voor tijd 5-1 van.

Demonstratie

Voorafgaande aan de finale was er veel rumoer bij het Stade de France in Parijs. Er was een demonstratie tegen de plannen van president Emmanuel Macron voor pensioenhervorming. De president was traditioneel ook aanwezig bij de finale van de Coupe de France om de spelers te begroeten, maar hij deed dat deze keer niet op het veld, maar in de catacomben.

Er was een politiemacht van 3000 man op de been. Die gebruikten volgens lokale media de wapenstok om demonstranten aan te pakken.

