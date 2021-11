Beoogde opmars AZ loopt forse vertraging op

Die goal kwam pas in de extra tijd tot stand. Invaller Zakaria Aboukhlal kopte de bal na de zoveelste aanval binnen. AZ domineerde, maar creëerde weinig kansen tegen het stug verdedigende NEC.

Als ze ergens weten hoe belangrijk het is om een goed fundament te leggen, dan is het wel bij NEC. De promovendus heeft snel geleerd van de 5-0 nederlaag bij Ajax tijdens de ouverture van het seizoen. Het verdedigde in Alkmaar secuur, Iván Márquez voorop. En het wachtte geduldig op zijn kansen.

Fans dringen stadion binnen

Ook al was het een wedstrijd zonder publiek, de fans van AZ waren toch nadrukkelijk aanwezig. Eerst door het ontsteken van zwaar vuurwerk. Daarna drongen ze het stadion binnen. Een drietal supporters betrad zelfs het veld. Voor scheidsrechter Jeroen Manschot was dat aanleiding om de wedstrijd een drietal minuten stil te leggen. Een paar suppoosten werkten de fans het stadion weer uit.

Voor AZ betekende de wedstrijd tegen NEC het startsein voor een blok van tien duels in vijf weken. Daarvan zijn er liefst zeven voor eigen publiek. De Alkmaarders voelden zich dus zwaar getroffen door de corona-regels in een fase waarin de club Europees moet overwinteren, de volgende ronde in de beker wil halen over de rug van Heracles en in de Eredivisie onder meer thuis speelt tegen Fortuna, Sparta, Willem II en FC Groningen. Dat zijn de wedstrijden waarin de club de mislukte seizoenstart wil rechtzetten en de aansluiting met de subtop wil bewerkstelligen.

Kwetsbaar

Daarmee wilde trainer Pascal Jansen al tegen NEC beginnen. In eigen huis had AZ geflatteerd verloren van PSV. Maar de laatste drie thuiswedstrijden leverden klinkende overwinningen en dertien doelpunten op. Jansen vond dat zijn ploeg het in fases aardig voor elkaar had, maar soms nog wat grillig was.

Tegen NEC was dat precies het beeld. Als het tempo werd opgeschroefd, dan kon het NEC aardig onder druk houden. Het leverde ook een paar kansen op. De beste was voor Vangelis Pavlidis. De Griek kapte zich vrij, maar mikte op de paal. Er waren ook fases dat AZ zomaar de bal inleverde en kwetsbaar oogde.

Eenrichtingsverkeer

Een van die momenten resulteerde in de openingstreffer van NEC. Jordy Bruin kreeg de bal in buitenspelpositie in bezit. Maar VAR Clay Ruperti constateerde dat Bruno Martins Indi het leer als laatste beroerde voor het in bezit kwam van de middenvelder van NEC. Daarmee werd buitenspel opgeheven en kwam de verrassende 0-1 op het bord.

Na de pauze was het veelal eenrichtingsverkeer. Maar grote kansen leverde het niet op. Jansen besloot in te grijpen. Hij haalde Midtsjö naar de kant, die bij de twee interlands van Noorwegen vanaf de bank had moeten toezien hoe de WK-deelname in rook op ging. Ook Albert Gudmundsson haalde het einde niet. Met Hakon Evjen en Tiijani Reijnders bleef AZ stroperig voetballen. De veertiende corner bereikte het hoofd van Martins Indi. Die kopte bij de tweede paal naast. Vanaf dat moment leek het erop dat AZ een nederlaag tegemoet ging. Jansen speelde zijn laatste troeven uit. Maar het was niet Sam Beukema die AZ spaarde voor een pijnlijke nederlaag. De invalbeurt van Aboukhlal leverde een puntje op.