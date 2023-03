Shit happens: Dewulf belandt in mesthoop, stuur Hofstetter breekt twee keer af in GP Denain

Stan Dewulf belandt in een mesthoop (links) en het stuur van Hugo Hofstetter brak tot twee keer toe af.

De Grote Prijs van Denain heeft zijn status als ’kleine broertje van Parijs-Roubaix’ duidelijk niet gestolen: er waren donderdag allerlei bizarre taferelen te zien in het peloton.